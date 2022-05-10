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    Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk hayatını kaybetti

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • 10.05.2022 - 23:46
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    Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk hayatını kaybetti

    Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk’un 88 yaşında hayatını kaybetti.

    Kravçuk'un mirasının önemi vurgusu

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk’un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk’un mirasının önemli olduğunu ifade etti.

    "İnsanı lider yapan 3 şey var"

    Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Makarovich'in tipik özelliğiydi" dedi.

    Ukrayna nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk hayatını kaybetti #1

    "Geri çekilmeyeceğiz"

    “30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

    Kravçuk, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı.

    Kravçuk’un en önemli kararları arasında1992'de Lizbon Protokolü'nü imzalaması ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.

    Ukrayna nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk hayatını kaybetti #2


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