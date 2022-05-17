Petrol
113.09
-1.01%
Euro
16.75
3.12%
Dolar
15.89
2.23%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.325
-0.11%
BTXN Coin
13.85
6.45%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi

    Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 88 yaşında hayatını kaybeden Ukrayna’nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi.
    • 17.05.2022 - 20:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi

    Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna’nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk’un 10 Mayıs’ta 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Kravçuk için Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Ukrayna’nın en büyük uluslararası sergi ve kongre merkezi Ukrayna Evi’nde resmi cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve eşi Olena Zelenska, Ukrayna’nın eski Devlet Başkanları Leonid Kuçma, Viktor Yuşçenko ve Petro Poroşenko da katıldı.

    "Bağımsız Ukrayna'nın oluşumuna katkısı ve totaliterliğinin istesinden gelmesi paha biçilemez"

    Zelensky, “Leonid Kravçuk, akıllıca tavsiye için danışılabilecek bir adamdı. Ülkemiz için en zor anlarda bile insanların isteklerini her zaman duydu ve anladı. Bağımsız Ukrayna’nın oluşumuna katkısı ve totaliterliğin üstesinden gelmesi paha biçilemez. Leonid Kravçuk, kendine güvenen, paha biçilmez deneyimi, saldırganı yenmemize, güçlü ve barışçıl bir Avrupalı Ukrayna devleti inşa etmemize yardımcı olacak” dedi.

    Kravçuk’un, Baykovo Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #1

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #2

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #3

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #4

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #5

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #6

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #7

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #8

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #9

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #10

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #11

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #12

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #13

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #14

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #15

    Ukrayna’nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi #16


    İlginizi Çekebilir

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Nijerya'da Jose Peseiro dönemi
    Transfer dosyası

    Nijerya'da Jose Peseiro dönemi

    Muğla'da 1.5 ton kaçak midye imha edildi
    3. Sayfa

    Muğla'da 1.5 ton kaçak midye imha edildi

    Görüş Bildir