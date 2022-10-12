Ukrayna'nın Liman kentindeki toplu mezardan 55 cenaze çıkarıldı

Yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan stratejik öneme sahip olan bölge, 2 Ekim'de şiddetli çatışmaların ardından geri alındı. Yetkililer kentte toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile başlayan savaşta 8 ay geride kaldı.

Ukrayna topraklarında şiddetli çatışmalar devam ederken savaştan en çok etkilenenler ise siviller oldu.

Bu süreçte Rus ordusu tarafından ele geçirilen Liman şehri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen karşı saldırılarla geri alındı.

Yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan kentte, Ukrayna ordusu yeniden kontrolü sağladı.

Toplu mezar bulundu

Şiddetli çatışmalara sahne olan şehrin görüntüleri, savaşın acı yüzünü gözler önüne serdi.

Öte yandan yetkililer tarafından Liman'da yeni bir toplu mezar bulunduğu bildirildi.

"En küçüğü bir yaşında"

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, aralarında sivillerin de olduğu 55 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer tarafından bazıları çocuklara ait olmak üzere 110 hendek sayıldığının belirtildiği açıklamada, “En küçüğü sadece bir yaşında. Ailesinin yanına gömüldü." denildi.

Ukrayna'nın Liman kentindeki toplu mezardan 55 kişi çıkarıldı VİDEO



Ön otopsi raporu açıklandı

Mezardan çıkarılan 55 cesetle ilgili tamamlanan ön otopsi sonuçlarında, ölümlerin 'patlayıcı, mermi yaralanmaları ve kurşun yaralanmalarından' kaynaklandığı ortaya çıktı.

Vali Pavlo Kyrylenko, "Özellikle sivil kurbanlar arasında işkenceyi de dışlamıyoruz. Ancak bunu yalnızca adli tıp uzmanları kesin olarak söyleyebilir.” diye konuştu.

"Rusya gittiği yere ölüm götürüyor"

Geçtiğimiz aylarda yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Harkov bölgesindeki İzyum'da ve geçen mart ayında Kiev yakınındaki Buça'da da toplu mezarlar bulunmuştu.

Konuya illişin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya gittiği yere ölüm götürüyor." değerlendirmesini yapmıştı.