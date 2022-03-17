Ukrayna'nın Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor.

"ŞEHRİN YÜZDE 90'I YOK OLDU"

Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade etti.

"POLİSLERİMİZİ VURUYORLAR, YAKITIMIZ TÜKENİYOR"

Orlov, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.