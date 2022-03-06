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    Ukrayna'nın Mariupol kentinde geçici ateşkes başladı

    Ukrayna'nın Mariupol kentinde geçici ateşkes başladı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Mariupol kentinde insani koridorların açılması için kararlaştırılan geçiçi ateşkes başladı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 12:18
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    Rusya-Ukrayna Savaşı 11'inci gününde devam ediyor.

    Bölgede çatışmalar sürerken, Ukrayna'nın Mariupol kentinden dikkat çeken bir haber geldi.

    MARİUPOL'DA ATEŞKES BAŞLADI

    Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu.

    İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.

    Ukrayna nın Mariupol kentinde geçici ateşkes başladı #1

    TAHLİYELERİN BAŞLANGICI İSE 12:00'DE

    Yaklaşık 400 bin kişinin tahliyesinin yerel saat ile 12:00'de başlayacağı belirtildi.

    Benzer bir plan dün de yapılmış, ateşkesin tam olarak yerine getirilmemesi nedeniyle başarılı olamamıştı.

    Ukrayna nın Mariupol kentinde geçici ateşkes başladı #2

    Ukrayna nın Mariupol kentinde geçici ateşkes başladı #3

    Ukrayna nın Mariupol kentinde geçici ateşkes başladı #4


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