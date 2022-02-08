Haberler

Dünya Haberleri

Ukrayna'nın Mariupol'a konuşlandırdığı askerler görüntülendi

Ukrayna'nın Mariupol'a konuşlandırdığı askerler görüntülendi

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, Rusya ve ABD arasındaki gerginlikler sebebiyle bölgede bir savaşın çıkma ihtimali endişeyle takip ediliyor.