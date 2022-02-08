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- Ukrayna'nın Mariupol'a konuşlandırdığı askerler görüntülendi
Ukrayna'nın Mariupol'a konuşlandırdığı askerler görüntülendi
Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, Rusya ve ABD arasındaki gerginlikler sebebiyle bölgede bir savaşın çıkma ihtimali endişeyle takip ediliyor.
- AA
- 08.02.2022 - 23:58
ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya’nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas’a çevrilmesine yol açtı.
Mariupol'a konuşlandırılan Ukrayna askerleri görüntülendi - Video
DONBAS YAKININA 120 BİN ASKER SEVKEDİLDİ
Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Fotoğrafta, Mariupol cephesi yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri görülüyor.