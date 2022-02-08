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    Ukrayna'nın Mariupol'a konuşlandırdığı askerler görüntülendi

    Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014’ten bu yana sürdüğü Donbas’ta, Rusya ve ABD arasındaki gerginlikler sebebiyle bölgede bir savaşın çıkma ihtimali endişeyle takip ediliyor.
    • AA
    • 08.02.2022 - 23:58
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    Ukrayna'nın Mariupol'a konuşlandırdığı askerler görüntülendi

    ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya’nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas’a çevrilmesine yol açtı.

    Mariupol'a konuşlandırılan Ukrayna askerleri görüntülendi - Video

    DONBAS YAKININA 120 BİN ASKER SEVKEDİLDİ

    Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Fotoğrafta, Mariupol cephesi yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri görülüyor.

    Ukrayna nın Mariupol a konuşlandırdığı askerler görüntülendi #1

    Ukrayna nın Mariupol a konuşlandırdığı askerler görüntülendi #2

    Ukrayna nın Mariupol a konuşlandırdığı askerler görüntülendi #3

    Ukrayna nın Mariupol a konuşlandırdığı askerler görüntülendi #4

    Ukrayna nın Mariupol a konuşlandırdığı askerler görüntülendi #5

    Ukrayna nın Mariupol a konuşlandırdığı askerler görüntülendi #6

    Ukrayna nın Mariupol a konuşlandırdığı askerler görüntülendi #7


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