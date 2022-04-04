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Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı

Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı

Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesinde ölen ya da yaralanan olmazken, odalar ve eşyalarda büyük hasar oluştu.