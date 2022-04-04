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    Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı

    Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesinde ölen ya da yaralanan olmazken, odalar ve eşyalarda büyük hasar oluştu.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 16:44
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    Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı

    Rusya-Ukrayna savaşında 40. güne girildi.

    Rus birlikleri, sivillerin olduğu noktayı hedef alarak, saldırılarına devam ediyor.

    Ukrayna'nın birçok kenti bombardımanlara mağruz kalırken, Mikolayiv şehrinde de bomba sesleri duyuldu.

    HASTANEYİ BOMBALADILAR

    Rus ordusu bu kez de jinekoloji hastanesini vurdu.

    Hastanenin içinden paylaşılan görüntülerde, eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve odaların büyük hasar aldığı görüldü.

    "ŞANS ESERİ NE DOKTOR NE DE HASTALAR YARALANMADI"

    Saldırı sonrası açıklama yapan Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich, "Arkadaşlar Ruslar sabahın erken saatinde saldırmaya başladı. Bilgileri topluyoruz. Olay yerinden lütfen fotoğraf ve görüntü paylaşmayın. Dün jinekoloji hastanesine de saldırıldı. Şans eseri ne doktorlar ne de hastalar yaralanmadı" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı #1

    Ukrayna nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı #2


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