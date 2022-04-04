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- Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı
Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı
Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan Mikolayiv kentindeki jinekoloji hastanesinde ölen ya da yaralanan olmazken, odalar ve eşyalarda büyük hasar oluştu.
- İHA
- 04.04.2022 - 16:44
Rusya-Ukrayna savaşında 40. güne girildi.
Rus birlikleri, sivillerin olduğu noktayı hedef alarak, saldırılarına devam ediyor.
Ukrayna'nın birçok kenti bombardımanlara mağruz kalırken, Mikolayiv şehrinde de bomba sesleri duyuldu.
HASTANEYİ BOMBALADILAR
Rus ordusu bu kez de jinekoloji hastanesini vurdu.
Hastanenin içinden paylaşılan görüntülerde, eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve odaların büyük hasar aldığı görüldü.
"ŞANS ESERİ NE DOKTOR NE DE HASTALAR YARALANMADI"
Saldırı sonrası açıklama yapan Mikolayiv Belediye Başkanı Aleksandır Senkevich, "Arkadaşlar Ruslar sabahın erken saatinde saldırmaya başladı. Bilgileri topluyoruz. Olay yerinden lütfen fotoğraf ve görüntü paylaşmayın. Dün jinekoloji hastanesine de saldırıldı. Şans eseri ne doktorlar ne de hastalar yaralanmadı" ifadelerini kullandı.