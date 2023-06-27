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Rusya- Savaşı'nda şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Rus güçleri, Ukrayna'da ilerleme kaydetmeye çalışırken, Ukrayna'ya bağlı birlikler ise Batı'dan aldığı silahlarla Rusya'yı püskürtmenin hesaplarını yapıyor.

Topraklarını geri almak için mücadele veren Ukrayna askerlerinin yürüttüğü operasyonlar havadan görüntülendi.

Rus mevzilerine operasyon anları

Rus mevzilerine giren Ukrayna askerlerinin, Rusya'ya bağlı askerleri etkisiz hale getirdiği ve gözaltına aldığı görüldü.

Siperde yürüyerek teslim olan Rus askerleri kadar, yaralandığı için yerde sürünerek ilerlemeye çalışanlar da vardı.

Rus ordusuna bağlı güçlerin bulunduğu noktalara saldırı ve operasyon anları farklı açılardan kayıtlara geçti.

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