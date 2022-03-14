Ukrayna'nın Rus ordusuna düzenlediği saldırı anı

Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere düzenledikleri saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Mariupol ve Donbass Bölgesi başta olmak üzere kritik yerlerde Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere saldırılarına devam ediyor.

Azov Taburu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuna ait mayınlara karşı dayanıklı Typhoon tipi zırhlı aracın, 4 zırhlı araç ve 2 adet BBM tipi zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı.

RUS ORDUSUNA BAĞLI İSTİHBARAT ELEMANLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, Rus ordusuna bağlı GRU istihbarat elemanlarının da etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "17 Rus GRU özel kuvvetleri de dahil olmak üzere birçok piyade de öldürüldü" denildi.

"UKRAYNALILAR, MARIUPOL İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Açıklamada, Rus birliklerinin Mariupol kentini kuşattığı fakat kendilerinin bu kuşatmaya karşı direndikleri belirtilerek, "Şehir kuşatma altında olmasına rağmen Ukraynalılar, Mariupol için mücadeleye devam ediyor. Düşmanın şehri ele geçirmeye çalışmasına rağmen şehrin savunucuları her Ukraynalı için savaşmaya devam ediyor" denildi.