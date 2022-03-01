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    Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Markarova: Rusya, vakum bombası kullandı

    Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 02:41
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    Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Markarova: Rusya, vakum bombası kullandı

    Amerikan basınında, Markarova'nın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.

    "RUSYA, KULLANIMI YASAKLANAN VAKUM BOMBASI KULLANDI"

    Haberlerde, Markarova'nın "Ruslar bugün Ukrayna'da Cenevre Sözleşmesi'nde kullanımı yasaklanan vakum bombasını kullandı. Rusya'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük." ifadelerine yer verildi.

    Ukrayna nın Washington Büyükelçisi Markarova: Rusya, vakum bombası kullandı #1

    BEYAZ SARAY'DAN "SAVAŞ SUÇU" NİTELEMESİ

    Öte yandan söz konusu iddialar, günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye soruldu.

    Psaki, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

    Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

    Ukrayna nın Washington Büyükelçisi Markarova: Rusya, vakum bombası kullandı #2


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