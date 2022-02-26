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    Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan'lı hayatını kaybetti

    Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 02:21
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    Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan'lı hayatını kaybetti

    Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal aralıksız devam ediyor.

    3 AZERBAYCANLI HAVA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

    Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'nın Herson kentine Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonucunda Azerbaycan'ın Cebrail ilinden olan Goşgar Ferzaliyev'in eşi ve 2 çocuğu şehit oldu" ifadelerini kullandı.

    Şehit haberinden dolayı Azerbaycan halkına taziyelerini sunam Büyükelçi Kanevsky, tüm dünyayı Rusya’nın saldırılarına karşı sessiz kalmamaya çağırdı.


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