Ukrayna'ya G7 desteği: Dondurulan Rus varlıklarından 50 milyar dolar kredi verecekler G7 liderleri, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanacak. Böylece Ukrayna'ya kredi aktaracaklar.

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Batılı ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın varlıklarına el koydu. Bu varlıklardan el edilen kârları teminat gösterip, Kiev'e kredi sağlayacaklar.

G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı, ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Dünyanın gelişmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşıya varıldı.

Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecekler

Anlaşma kapsamında, G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek.

Krediye ABD garantisi

Söz konusu kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek. Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın toparlanmasına destek olmak üzere kullanılmasına yönelik ABD önerisi üzerinde geçen ay nihai anlaşmaya varamamıştı.

300 milyar dolarlık Rus varlığına el koydular

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Faiz geliri sağlıyorlar

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)