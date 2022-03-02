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    Ukrayna’ya giremeyen gemiler, Zonguldak’a demirledi

    Zonguldak’tan Ukrayna’ya giden yük gemileri, limana alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 12:29
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    Ukrayna’ya giremeyen gemiler, Zonguldak’a demirledi

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu 7 gündür devam ediyor...

    Birçok kentte patlama ve siren sesleri yükselirken, halk güvenli bölgelere gidebilmek için evlerini terk ediyor.

    Birçok vatandaş, sığınaklarda ve metro istasyonlarında mücadele veriyor.

    DENİZ TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

    Bölgede yaşanan gerginlik, deniz ticaretini de olumsuz etkiledi. Zonguldak’tan Ukrayna’ya giden yük gemisi limana alınmadı. Geri dönen gemi, Zonguldak’ta limana demirlendi.

    SEFER İPTAL EDİLDİ, GEMİ TAHLİYE EDİLDİ

    24 Şubat günü Zonguldak’ta 500 ton narenciye yüklü gemi ise seferin iptal edilmesinin ardından tahliye edilerek boşaltıldı.

    Ukrayna ve Rusya’dan gelecek haberleri takip eden acentenler, belirsizliğin bitmesini bekliyor.

    Ukrayna’ya giremeyen gemiler, Zonguldak’a demirledi #1


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