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- Ukrayna’ya kaçak tütün sokmaya çalışanlar yakalandı
Ukrayna’ya kaçak tütün sokmaya çalışanlar yakalandı
Dalgıç kıyafeti giyen 8 şüpheli, Tisa Nehri’ni geçerek Romanya'dan Ukrayna’ya kaçak tütün sokmaya çalıştı. Muhafızlar tarafından yakalanan kaçakçılar, tavuk kümesinde bekletildi.
- DHA
- 24.03.2021 - 13:05
- Güncelleme : 24.03.2021 - 14:24
Ukrayna’nın Romanya sınırı yakınlarındaki Zakarpatya bölgesinde dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı, Tisa Nehri’ni geçerek kaçak tütünleri Ukrayna’ya sokmaya çalıştı.
Omuzlarında tütün paketleriyle koşan dalgıç kıyafetli kaçakçıları gören Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi ekipleri harekete geçti.
KAÇAKÇILARI KÜMESTE BEKLETTİLER
Sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi.
O anlar anbean kameralara yansırken; kümesin içinde bekleyen dalgıç kıyafetli kaçakçıların sınır muhafızlarına tepki gösterdiği görüldü.
Ukrayna'da sınır muhafızları, yakaladıkları tütün kaçakçılarını kümeste bekletti İZLE