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AA

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus Ordusu'nun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehir merkezine düzenlediği hava saldırısında beş kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Saldırıda Rus birlikleri tarafından şehre ve çevre bölgelere en az altı FAB-250 bombası atıldı.

15 BİN KİŞİ HALA YAŞIYOR

Acil servisler yaralılara yardım etmek için çalışırken kurtarma operasyonları şu anda devam ediyor.

Devam eden çabalara rağmen, Kostiantynivka'da dört ay önce 30.000'den fazla bölge sakininden yaklaşık 15.000 sivil hala yaşıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Donetsk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Vadim Filaşkin, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, tahliye çalışmalarının sürdüğünü ancak ilerlemenin yavaş olduğunu belirterek, bu sayıyı doğruladı.