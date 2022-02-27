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    Ukrayna'ya saldırı, Kanada'da protesto edildi

    Rus ordusunun saldırısına tepki gösteren Ukraynalılar, Vancouver'da toplandı. Savaşa tepki ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 08:47
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    Ukrayna'ya saldırı, Kanada'da protesto edildi

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu, birçok ülkede tepki toplamaya devam ediyor.

    Farklı ülkelerde yaşayan Ukraynalılar, düzenlediklerini gösterilerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteriyor.

    KANADA'DA GÖSTERİ

    Protestoların son adresi Kanada'nın Vancouver kenti oldu. Ukraynalılar ve onlara destek veren Kanadalılar,  Vancouver Sanat Galerisi önünde toplandı.

    "SAVAŞI DURDURUN"

    Ellerinde Ukrayna bayrakları taşıyanlar, "Savaşa hayır", "Arkadaşlarım yaşamak istiyor", "Bir şeyler yapın", "Savaşı durdurun" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı.

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