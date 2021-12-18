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    Ukrayna’ya siyah kar yağdı

    Ukrayna’nın batısındaki İvana Frankovsk şehrine siyah kar yağdı.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 21:48
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    Ukrayna’ya siyah kar yağdı

    Ukrayna’nın batısında bulunan İvana Frankovsk şehrine yağan siyah kar, görenleri şaşkına uğrattı.

    Vatandaşlar, yaşanan doğa olayına anlam veremezken, yetkili makamlara başvurarak, karın neden siyah yağdığının araştırılması talep etti.

    DEVLET BAŞKANINA MEKTUP YAZILDI

    Konuyla ilgili ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de mektup yazıldı.

    Bölge sakinleri, siyah kar yağmasına neden olan etkenlerin en başında bölgedeki termik santrali gösterdi.

    Ukrayna’ya siyah kar yağdı #1

    Ukrayna’ya siyah kar yağdı #2

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