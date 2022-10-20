Petrol
93.78
1.48%
Euro
18.2154
0.23%
Dolar
18.5934
-0.01%
Altın
976.43
0.42%
Borsa
3922
1.06%
Bitcoin
361.379
-0.10%
BTXN Coin
9.40
2.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Ulf Kristersson: Terörle mücadeleye daha açık destek vereceğiz

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO sürecini zorlaştıran terör sorunu hakkında, "Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Daha açık destek vereceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ulf Kristersson: Terörle mücadeleye daha açık destek vereceğiz

    İsveç geçtiğimiz ay sandığa giderek, yeni Başbakanını seçmişti.

    Magdalena Andersson ardından Başbakanlık koltuğuna oturan Ulf Kristersson, ülkesinin NATO süreci ile ilgili Türkiye'nin şartlarını yerine getireceğini savunuyor.

    Türkiye nin 'terör' konusundaki uyarılarına uyacağının altını çizen Kristersson, "Terör örgütlerine katılım önlenecek" demişti.

    Başbakan'dan bir terör açıklaması daha geldi.

    "Üstlendiğimiz taahhütleri ciddiye alıyoruz"

    Açıklamalarındaki ifadeleri yineleyen Kristersson, "Hükümetim, Türkiye ile yapılan üçlü mutabakatın uygulanması için çabaları ikiye katlayacak. Terörle mücadele önceliğimiz. Türkiye'ye karşı üstlendiğimiz taahhütleri ciddiye alıyoruz.

    Terörle mücadele bu anlaşmada temel öneme sahip. NATO’nun terörle mücadelesinde daha açık ve derinden destek vereceğiz. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ulf Kristersson: Terörle mücadeleye daha açık destek vereceğiz #1

    "Türk yetkililerle görüşmek için sabırsızlanıyorum"

    Açıklamalarına devam eden Kristersson, Ankara'ya seyahat isteğini vurgulayarak, "Mümkün olan en kısa sürede gidip, Türk yetkililerle görüşmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

    Ulf Kristersson: Terörle mücadeleye daha açık destek vereceğiz #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Küresel piyasalarda risk iştahı düşüyor
    Ekonomi

    Küresel piyasalarda risk iştahı düşüyor

    Antalya'da iki araç çarpıştı, ortalık can pazarına döndü
    3. Sayfa

    Antalya'da iki araç çarpıştı, ortalık can pazarına döndü

    Görüş Bildir