Ulf Kristersson: Terörle mücadeleye daha açık destek vereceğiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO sürecini zorlaştıran terör sorunu hakkında, "Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Daha açık destek vereceğiz" dedi.

İsveç geçtiğimiz ay sandığa giderek, yeni Başbakanını seçmişti.

Magdalena Andersson ardından Başbakanlık koltuğuna oturan Ulf Kristersson, ülkesinin NATO süreci ile ilgili Türkiye'nin şartlarını yerine getireceğini savunuyor.

Türkiye nin 'terör' konusundaki uyarılarına uyacağının altını çizen Kristersson, "Terör örgütlerine katılım önlenecek" demişti.

Başbakan'dan bir terör açıklaması daha geldi.

"Üstlendiğimiz taahhütleri ciddiye alıyoruz"

Açıklamalarındaki ifadeleri yineleyen Kristersson, "Hükümetim, Türkiye ile yapılan üçlü mutabakatın uygulanması için çabaları ikiye katlayacak. Terörle mücadele önceliğimiz. Türkiye'ye karşı üstlendiğimiz taahhütleri ciddiye alıyoruz.

Terörle mücadele bu anlaşmada temel öneme sahip. NATO’nun terörle mücadelesinde daha açık ve derinden destek vereceğiz. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk yetkililerle görüşmek için sabırsızlanıyorum"

Açıklamalarına devam eden Kristersson, Ankara'ya seyahat isteğini vurgulayarak, "Mümkün olan en kısa sürede gidip, Türk yetkililerle görüşmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.