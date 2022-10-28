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    Ulf Kristersson'dan Türkiye'ye terörle mücadele mesajı

    İsveç Başbakanı Kristersson, "Türkiye'nin küresel terör ile mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:05
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    Ulf Kristersson'dan Türkiye'ye terörle mücadele mesajı

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş serüveni devam ediyor.

    İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson, terör ile mücadele sürecinde Türkiye'yi haklı bulduğunu dile getiren isimlerden.

    Ulf Kristersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bugün Helsinki'de yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

    Başbakanlar, NATO'ya aynı anda katılma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

    Ulf Kristersson konuşmasında, Türkiye'nin mücadelesine destek verdiğini açıkladı.

    "Terörizm mücadelesine saygı duyuyoruz"

    İsveç Başbakanı Kristersson burada yaptığı açıklamada, üçlü mutabakatta yer alan şartları yerine getirmek konusunda kararlı olduklarını belirtti ve "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ulf Kristersson dan Türkiye ye terörle mücadele mesajı #1


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