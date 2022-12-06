Uluslararası Af Örgütü: İran’da ahlak polisi dağıtılmadı

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumun İran'daki 'ahlak polisinin' dağıtıldığına dair ‘şüpheli iddialara’ aldanmaması gerektiğini açıkladı.

İran Başsavcısı Mohammad Jafar Montazeri, 3 Aralık’ta ülkedeki ‘ahlak polisinin’ lağvedildiğine dair bir duyuru yaptı.

Ancak Uluslararası Af Örgütü, bu durumu ‘belirsiz’ olarak nitelendirdi.

‘Ahlak polisinin dağıtıldığına aldanmayın’

Örgütün açıklamasında, uluslararası toplumun, 'ahlak polisinin' dağıtıldığına dair ‘şüpheli iddialara’ aldanmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “İran makamlarının, İran'ın sözde ‘ahlak polisi’nin sözde dağıtılmasına ilişkin muğlak ve çelişkili açıklamaları uluslararası toplumu, zorunlu başörtüsü yasalarında yer alan ve bunu şiddetle uygulayanların cezasız kalmasıyla körüklenen, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik süregelen şiddet konusunda yanıltmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

11 protestocuya idam cezası

Öte yandan İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından başlayan protestolar nedeniyle gözaltına alınan 5 kişiye daha bugün idam cezası verildi.

DHA’nın haberine göre idam cezası alanların sayısı böylelikle 11 oldu.

Bugünkü idam cezalarının, güvenlik güçlerinden bir kişinin geçen ay Karaj kentindeki protestolarda öldürülmesiyle ilgili verildiği açıklandı.

“Hükümet, protestocuların ve muhalefetin sesine kulak veriyor”

İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, 24 Kasım’da açıklama yaparak “Hükümet, protestocuların ve muhalefetin sesine kulak veriyor ama protesto, kaos ve kargaşadan farklıdır. İsyan hem diyaloğun hem de her türlü gelişmenin önünde bir engel ve insanlar buna kararlı bir şekilde cevap verilmesini bekliyor.” ifadelerini kullanmıştı.