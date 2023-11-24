Uluslararası Af Örgütü'nden Hollanda açıklaması: İnsan hakları kaybetti Uluslararası Af Örgütü, Hollanda'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Geert Wilders liderliğindeki İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ilk sırayı almasına ilişkin, "İnsan hakları kaybetti" değerlendirmesinde bulundu.

AA & Ensonhaber

Hollanda'da 22 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Geert Wilders liderliğindeki İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ilk sırayı aldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Hollanda şubesinin sosytal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnsan hakları kaybetti. Hollanda seçimlerini ırkçı bir parti kazandı. Nüfusun belli bir bölümünü aşağı olarak nitelendirerek dışlayan bir parti" ifadesi kullanıldı.

Wilders'in partisinin seçim bildirgesinin hukukun üstünlüğü ve anayasanın altını oyduğu belirtilen açıklamada PVV'nin göçmen karşıtlığına işaret edildi.

Herkes için ve her zaman insan hakları için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Aşırı sağın meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e yükseldi

2021 seçimleri sonucunda mecliste 17 sandalye elde eden PVV, bu sayıyı 37'ye çıkardı.

PVV'nin oy oranı da 10,8 puan artışla 23,5'e yükseldi.

Bir başka aşırı sağcı Thierry Baudet liderliğindeki Demokrasi için Forum Partisi, 2021 seçimlerine göre 5 sandalye kaybederek 3 sandalyeye, JA21 Partisi de 3 sandalyeden bir sandalyeye geriledi.

Böylece aşırı sağcıların meclisteki toplam sandalye sayısı 28'den 41'e çıktı.

Lilian Marijnissen liderliğindeki Sosyalist Parti'nin çıkardığı milletvekili sayısı ise 2021 seçimlerine kıyasla 4 azalarak 5'e geriledi.

Hollanda Senatosu'nda en çok sandalyeye sahip olan, Temsilciler Meclisi'nde 2021'de bir sandalye elde eden Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi ise 7 sandalye kazandı.