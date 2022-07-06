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    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer risklere karşı uyardı

    IAEA Başkanı Grossi, nükleer silahlar ve İran konusuna dair açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 11:35
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    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer risklere karşı uyardı

    Son dönemde yükselişe geçen nükleer tehditlere karşı Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (IAEA) sert bir uyarı geldi.

    Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde konuşan IAEA Başkanı Rafael Grossi, "küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için belirleyici bir noktaya gelindiği" uyarısında bulundu.

    "Nükleer silahlar herkes için sorun"

    Grossi, nükleer silahların yayılma risklerinin "herkes için bir sorun oluşturduğunu" söyledi.

    İran'ın nükleer çalışmalarına değinen Grossi, Tahran yönetiminin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini de içeren eylemlerinin, bu ülkenin komşularını nükleer programları hızlandırmaya teşvik edebileceğine dikkati çekti.

    İran açıklaması

    Wall Street Journal'ın haberine göre, Grossi, "Şu anda İran'ın komşularının en kötüsünden korkmaya başlayıp, buna göre plan yapabileceği bir durumdayız." dedi.

    Günümüzde İran'da olup bitenleri çok dikkatli bir şekilde takip eden ülkelerin olduğunu ve bölgede tansiyonun yükseldiğini savunan Grossi, bazı siyasi liderlerin zaman zaman “İran'ın nükleer bir tehdit oluşturması halinde aktif olarak nükleer silahlara başvurabileceklerine” dair ifadeler kullandığını hatırlattı.

    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, nükleer risklere karşı uyardı #1


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