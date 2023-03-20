Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda 7 milyar euroluk yardım taahhüdü AB'nin düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda İsveç Başbakanı Kristersson, depremzedeler için yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını duyurdu.

Avrupa ülkeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardım elini uzatıyor. Bölgeye ihtiyaç malzemeleri ulaştırılırken, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere harekete geçildi. Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, konferansa ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldı Billström, Uluslararası Bağışçılar Konferansında yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.