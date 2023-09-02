Uluslararası Göç Örgütü ilan etti: Resmen iklim göçü çağındayız Afrika uluslarının, iklim değişikliği karşısında en savunmasız ülkeler arasında olduğu belirtildi. 105 milyon iklim göçmeninin ortaya çıkabileceği belirtilerek, "İklim göçü çağına girdik" denildi.

AA

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve diğer olumsuz hava şartları, insanların yerinden olmasına yol açıyor.

İklimin gelecekte daha fazla göçe neden olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), gelinen noktaya ilişkin çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

"İklim göçü çağındayız"

IOM Genel Direktörlüğü'ne seçilen Amy Pope, "Resmi olarak iklim göçü çağına girdik." dedi.

Pope, iklim değişikliği ile insan hareketliliği arasındaki bağlantıyı kıta ölçeğinde ele alacak acil çözümlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

105 milyon göçmen uyarısı

Etkin ve sürdürülebilir eylemlere geçilmediği takdirde sadece Afrika'da 2023 yılına kadar 105 milyona kadar insanın iklim değişikliği nedeniyle ülke içinde göçmen haline gelebileceğinin Dünya Bankasınca rapor edildiğini hatırlatan Pope, IOM'un, iklim değişikliğinin Afrika üzerindeki etkileriyle sürdürülebilir mücadeleye katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Pope, yazılı açıklamasında, 4-6 Eylül tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek Afrika İklim Zirvesi öncesinde iklim değişikliği ve insan hareketliliğiyle ilgili zorlukları ele almak için somut eylemler çağrısında bulundu.

Zirvenin, Afrika ülkelerinin liderleri, bakanlar, BM kurumlarının temsilcileri, insani yardım ve kalkınma ortakları, özel sektör ile gençlerin kıta tarihindeki "en büyük buluşması" olduğunu kaydeden Pope, zirvenin iklim değişikliğinin Afrika'daki insan hareketliliği üzerindeki artan etkilerini ele almak için benzeri görülmemiş bir fırsat olacağını söyledi.

Afrika ülkeleri 'en savunmasızlar' arasında

Pope, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Afrika ülkeleri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alırken kuraklık, sel, aşırı hava sıcaklıkları ve yükselen deniz seviyeleri gibi iklim krizinin korkunç etkilerini yaşıyor.



2022'de Afrika'da 7,5 milyondan fazla kişinin doğal afet nedeniyle yerinden edildiği kayıtlara geçti.

IOM'dan mayısta yapılan açıklamada, IOM üyesi ülkelerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen IOM Konseyi'nin 6. Özel Oturumu'nda, Pope'u bir sonraki genel direktör olarak seçtiği bildirilmişti.

Pope, 1 Ekim'den itibaren 5 yıllık bir dönem için Genel Direktörlük görevini Antonio Vitorino'dan devralacak.