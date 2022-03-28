Umman'da mermer ocağında göçük: 6 ölü

Umman Sultanlığı'ndaki bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Umman Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumunun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki İbri vilayetine bağlı Arıd bölgesinde bulunan bir mermer ocağında çökme meydana geldi.

6 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Şu ana kadar 6 işçinin cesedinin çıkarıldığı mermer ocağındaki 4 işçinin de çeşitli şekillerde yaralandığı kaydedildi.

Umman televizyonuna açıklama yapan Sivil Savunma Yetkilisi Ali el-Farisi, 8 işçinin de kayıp olduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin Asya kökenli işçilerden oluştuğunu belirten Farisi, işçilerin uyruklarına dair bilgi vermedi.

Farisi, mermer ocağında çökmenin devam ettiğini ve bunun kurtarma işlemlerine engel olduğunu vurguladı.