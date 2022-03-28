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    Umman'da mermer ocağında göçük: 6 ölü

    Umman Sultanlığı'ndaki bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 02:40
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    Umman'da mermer ocağında göçük: 6 ölü

    Umman Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumunun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki İbri vilayetine bağlı Arıd bölgesinde bulunan bir mermer ocağında çökme meydana geldi.

    6 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Şu ana kadar 6 işçinin cesedinin çıkarıldığı mermer ocağındaki 4 işçinin de çeşitli şekillerde yaralandığı kaydedildi.

    Umman televizyonuna açıklama yapan Sivil Savunma Yetkilisi Ali el-Farisi, 8 işçinin de kayıp olduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    Umman da mermer ocağında göçük: 6 ölü #1

    Olayda hayatını kaybedenlerin Asya kökenli işçilerden oluştuğunu belirten Farisi, işçilerin uyruklarına dair bilgi vermedi.

    Farisi, mermer ocağında çökmenin devam ettiğini ve bunun kurtarma işlemlerine engel olduğunu vurguladı.


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