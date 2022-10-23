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- Umman'da restoran tüpü bomba gibi patladı, 8 kişi yaralandı
Umman'da restoran tüpü bomba gibi patladı, 8 kişi yaralandı
Restoranın mutfağında gaz tüpü patladı, ortalık can pazarına döndü. Patlamadan kaynaklı 8 kişi yaralandı.
- 23.10.2022 - 16:42
- Güncelleme : 23.10.2022 - 17:45
Umman'ın liman kentlerinden biri olan Seeb'de, işlek bir caddede bulanan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan tüp, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Yaşanan talihsiz olay, restoranın mutfak bölümünde gerçekleşti.
Tüp patladı, 8 kişi yaralandı
Aşçı ve mutfak çalışanlarının bulunduğu mutfakta yaşanan patlamada 8 kişi yaralandı.
Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi (CDAA) tarafından yapılan resmi açıklamada; kazada ağır ve orta derece yaralıların bulunduğu belirtildi.
İHA'nın haberine göre; restoranla ilgili herhangi bir detay paylaşamayan CDAA, "Yaralılara acil sağlık müdahalesi yapıldı ve gerekli tedavi için hastaneye sevk edildiler." şeklinde bilgi verdi.
Umman'da restoran tüpü bomba gibi patladı VİDEO