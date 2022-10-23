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    Umman'da restoran tüpü bomba gibi patladı, 8 kişi yaralandı

    Restoranın mutfağında gaz tüpü patladı, ortalık can pazarına döndü. Patlamadan kaynaklı 8 kişi yaralandı.
    • 23.10.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 17:45
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    Umman'da restoran tüpü bomba gibi patladı, 8 kişi yaralandı

    Umman'ın liman kentlerinden biri olan Seeb'de, işlek bir caddede bulanan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan tüp, ortalığı savaş alanına çevirdi.

    Yaşanan talihsiz olay, restoranın mutfak bölümünde gerçekleşti.

    Tüp patladı, 8 kişi yaralandı

    Aşçı ve mutfak çalışanlarının bulunduğu mutfakta yaşanan patlamada 8 kişi yaralandı.

    Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi (CDAA) tarafından yapılan resmi açıklamada; kazada ağır ve orta derece yaralıların bulunduğu belirtildi.

    İHA'nın haberine göre; restoranla ilgili herhangi bir detay paylaşamayan CDAA, "Yaralılara acil sağlık müdahalesi yapıldı ve gerekli tedavi için hastaneye sevk edildiler." şeklinde bilgi verdi.

    Umman'da restoran tüpü bomba gibi patladı VİDEO

    Umman da restoran tüpü bomba gibi patladı, 8 kişi yaralandı #1

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