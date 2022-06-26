Umman’da şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan bölgede bulunan bir fotoğrafçı kurtardı.

Umman’ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Fotoğrafçı 2 çocuğu kurtardı

Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı.

Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı - Video







Vatandaşlar da seferber oldu

İHA'nın haberine göre, görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü.



