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- Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı
Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı
Umman’da şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan bölgede bulunan bir fotoğrafçı kurtardı.
- 26.06.2022 - 03:57
Umman’ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Fotoğrafçı 2 çocuğu kurtardı
Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı.
Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı - Video
Vatandaşlar da seferber oldu
İHA'nın haberine göre, görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü.