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    Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı

    Umman’da şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapılan 2 çocuğu boğulmadan bölgede bulunan bir fotoğrafçı kurtardı.
    • 26.06.2022 - 03:57
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    Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı

    Umman’ın Bahla kasabasında 2 çocuk, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sele kapıldı.

    Fotoğrafçı 2 çocuğu kurtardı

    Fotoğraf çekmek için olay yerinde bulunan fotoğrafçı Ali bin Nasser Al-Wardi, boğulmak üzere olan 2 çocuğu selden kurtardı.

    Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı - Video

    Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı #1

    Vatandaşlar da seferber oldu

    İHA'nın haberine göre, görüntülerde akıntıya kapılan çocukları kurtarmaya çalışan fotoğrafçıya çevredeki vatandaşların da halatla yardım etmeye çalıştığı görüldü.

    Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı #2

    Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı #3

    Umman’da sele kapılan iki çocuğu fotoğrafçı kurtardı #4


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