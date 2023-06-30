Umman'dan Rize'ye uçak seferleri başlıyor Temmuz ayından itibaren Umman’dan direkt Rize’ye uçuşlar başlayacak. İlk uçak bugün, Rize-Artvin Havaalanına iniş yapacak.

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Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, kendi alanında dünyada beşinci sırada yer alıyor.

Umman'dan direkt sefer

Açıldığı günden bu yana yolcu yoğunluğunun yaşandığı havalimanına yurt dışından da seferler başlıyor.

Bu kapsamda Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk düzenli uluslararası uçuşlar Umman'dan yapılacak.

Haftada 2 gün olarak yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022'de hizmete açılan havalimanına, başkent Maskat'tan seferler düzenlenecek.

Uçuşlar, 1 Temmuz - 5 Eylül tarihleri arasında özel bir hava yolu şirketi tarafından haftada 2 gün olarak gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ilk uçak bugün 17.55’de Rize-Artvin Havaalanına inmiş olacak. Seferlerin başlaması nedeni ile etkinlik ve tören düzenlenecek. Rize Vali Vekili Gülhanı Ozan Sarı, törene katılarak açıklamalarda bulunacak.

Yurt dışından ilk düzenli uçuş

Düzenlenecek seferlerle beraber Rize-Artvin Havalimanı'na ilk kez yurt dışından düzenli halde uçuşlar yapılmış olacak.