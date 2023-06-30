Umman'dan Rize'ye uçak seferleri başlıyor
ensonhaber.com

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, kendi alanında dünyada beşinci sırada yer alıyor.

Umman'dan direkt sefer

Açıldığı günden bu yana yolcu yoğunluğunun yaşandığı havalimanına yurt dışından da seferler başlıyor.

Bu kapsamda Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk düzenli uluslararası uçuşlar Umman'dan yapılacak.

Haftada 2 gün olarak yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022'de hizmete açılan havalimanına, başkent Maskat'tan seferler düzenlenecek.

Uçuşlar, 1 Temmuz - 5 Eylül tarihleri arasında özel bir hava yolu şirketi tarafından haftada 2 gün olarak gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ilk bugün 17.55’de Rize-Artvin Havaalanına inmiş olacak. Seferlerin başlaması nedeni ile etkinlik ve tören düzenlenecek. Vali Vekili Gülhanı Ozan Sarı, törene katılarak açıklamalarda bulunacak.

Yurt dışından ilk düzenli uçuş

Düzenlenecek seferlerle beraber Rize-Artvin Havalimanı'na ilk kez yurt dışından düzenli halde uçuşlar yapılmış olacak.