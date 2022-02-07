Euro
15.53
-0.10%
Dolar
13.58
0.13%
Altın
792.04
0.45%
Borsa
1982
1.98%
Bitcoin
583.051
4.41%
BTXN Coin
33.23
2.24%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Umre ziyaretçilerine 'PCR ve antijen testi' şartı

    Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu.
    • AA
    • 07.02.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Umre ziyaretçilerine 'PCR ve antijen testi' şartı

    Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.

    Suudiler prosedürlere güncelledi ve Hac ve Umre Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

    SON 48 SAAT İÇERİSİNDE PCR YA DA ANTİJEN TESTİ ŞARTI

    Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi.

    Umre ziyaretçilerine PCR ve antijen testi şartı #1

    9 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

    Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.

    Umre ziyaretçilerine PCR ve antijen testi şartı #2


    Görüş Bildir