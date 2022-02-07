Umre ziyaretçilerine 'PCR ve antijen testi' şartı

Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.

Suudiler prosedürlere güncelledi ve Hac ve Umre Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

SON 48 SAAT İÇERİSİNDE PCR YA DA ANTİJEN TESTİ ŞARTI

Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi.

9 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.