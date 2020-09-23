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Umre ziyareti 4 Ekim'de başlıyor
Koronavirüs nedeniyle aylardır yapılamayan umre ziyaretleri 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlayacak.
- İHA
- 23.09.2020 - 02:32
Koronavirüs nedeniyle dünyanın her noktasında önlemler alındı. Bu önlemler Müslüman dünyasının kutsal mekanı Kabe-i Şerif'de de alınmıştı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır Kabe-i Şerif'e ziyaretler durdurulmuştu.
Suudi Arabistan, önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu.
İLK AŞAMADA SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞAYANLARA İZİN VERİLECEK
Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi.
İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.