Umre ziyareti 4 Ekim'de başlıyor

Koronavirüs nedeniyle aylardır yapılamayan umre ziyaretleri 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlayacak.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın her noktasında önlemler alındı. Bu önlemler Müslüman dünyasının kutsal mekanı Kabe-i Şerif'de de alınmıştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır Kabe-i Şerif'e ziyaretler durdurulmuştu.

Suudi Arabistan, önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu.

İLK AŞAMADA SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞAYANLARA İZİN VERİLECEK

Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi.

İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.