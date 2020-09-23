Dolar
7.6716
0.1213%
Euro
8.9842
0.0623%
Altın
1903.51
0.1741%
Borsa
1096.16
0.8399%
G. Altın
470.004
0.3452%
Bitcoin
81355.79
0.0234%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    Umre ziyareti 4 Ekim'de başlıyor

    Umre ziyareti 4 Ekim'de başlıyor

    Koronavirüs nedeniyle aylardır yapılamayan umre ziyaretleri 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlayacak.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 02:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs nedeniyle dünyanın her noktasında önlemler alındı. Bu önlemler Müslüman dünyasının kutsal mekanı Kabe-i Şerif'de de alınmıştı.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır Kabe-i Şerif'e ziyaretler durdurulmuştu.

    Suudi Arabistan, önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu.

    Umre ziyareti 4 Ekim de başlıyor #1

    İLK AŞAMADA SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞAYANLARA İZİN VERİLECEK

    Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi.

    İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.

    Umre ziyareti 4 Ekim de başlıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir