Umreye gidecekler için koronavirüs testi gerekmiyor

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdül Fettah Mashat, hac ve umreye gitmek isteyenlerin koronavirüs testi yaptırmasına gerek olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan’da umre ziyaretleri koronavirüs nedeniyle yaklaşık 7 aydır durdurulmuştu.

Yarım yıldan fazla zamandır durdurulan umre ziyaretleri bu geceden itibaren yeniden başladı.

TESTE GEREK YOK

Umre ziyaretlerinin başlamasıyla ilgili bir açıklama yapan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdül Fettah Mashat, "Umre yapmak için şu anda korona testi gerekmiyor" dedi.

Mashat, Mekke’deki toplanma alanlarında görsel muayene incelemeleri yeterli olduğu için ülkedeki yaşayanların şu anda koronavirüs testi yaptırmalarına gerek olmadığını söyledi.

UMRE UYGULAMASI, KORONAVİRÜSTEN SONRA DA DEVAM EDECEK

Mashat, umre ziyaretleri için başlatılan "Umre" uygulamasının kalabalıkları organize ettiği için korona salgını sona erdikten sonra da kullanmaya devam edileceğini belirterek, "Suudi Arabistan’ın içinden uygulama üzerinden şu ana kadar 184 bin kişi kayıt yaptı" dedi.