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Ünlü Instagram modeli kendisine uyuşturucu veren dişçisinin tecavüzüne uğradı

Ünlü Instagram modeli kendisine uyuşturucu veren dişçisinin tecavüzüne uğradı Romanya'da Instagram modelliği yapan ve ülke çapında tanınmış bir isim olan Stefania Costache, diş tedavisi sırasında dişçisi tarafından uyuşturulup kaçırıldı ve tecavüze uğradı. Mahkeme tecavüzcü diş hekimine 10 yıl hapis cezası verdi.