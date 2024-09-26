Romanya'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.
2020 yılında meydana gelen olayda ülkenin ünlü Instagram modeli Stefania Costache, diş sorunları için dişçi Costin Iulian Berechet ile iletişime geçti.
Berechet, Instagram üzerinden modele ulaşarak tedavi karşılığında reklam teklif etti.
DİŞ HEKİMİ UYUŞTURUCU VERİP TECAVÜZ ETTİ
Randevu sırasında Berechet, Costache'yi uyuşturarak evine götürdü ve tecavüz etti. Model, ertesi sabah dişçinin evinde uyandığında durumu fark etti.
The Sun'ın aktardığına göre Costache, yaşadıklarını bir vlog aracılığıyla paylaşarak polisi harekete geçirdi.
10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Bükreş Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Berechet suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca Costache'ye 40 bin sterlin tazminat ödemesine ve hapisten çıktıktan sonra 5 yıl süreyle diş hekimliği yapmamasına karar verildi.
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