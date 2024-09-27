UNRWA: Lübnan'da 50'si çocuk 558 kişi öldü Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), 25 Eylül itibarıyla İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonucu 50’si çocuk 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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DHA

Gazze'de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masum sivilin canına kıyan İsrail, rotasını Lübnan'a çevirdi.

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti..

Gazze'de yaptığı soykırımı Lübnan'da da planlayan İsrail, durmaksızın bomba atıyor..

50'Sİ ÇOCUK 558 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeyle ilgili Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı'ndan (UNRWA)paylaşılan durum raporunda, İsrail’in saldırıları sonucu 50’si çocuk olmak üzere 558 kişinin hayatını kaybettiği, 1835 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Raporda, 490 kişinin UNRWA barınaklarına sığındığı bilgisi verildi.

UNRWA raporunda şu ifadelere yer verildi:

Şu an itibariyle, ülkede açılan üç UNRWA acil durum barınağında toplam 490 kişiyi temsil eden 121 hane kayıtlıdır. Kayıtlı bireylerin yüzde 24'ü Filistinli, yüzde 29'u Suriyeli ve yüzde 47'si Lübnanlıdır.



Filistinlilerin yüzde 65'i Lübnan'dan gelen Filistinli Mülteciler, yüzde 35'i ise Suriye'den gelen Filistinli mültecilerdir. Yerinden edilen insanların sayısı 25 Eylül'de de artmaya devam etmiştir.

3 SIĞINMA MERKEZİ AÇILDI

UNRWA'nın Sayda kentinde yerinden edilenlere hizmet vermek üzere 3 sığınma merkezi açtığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, göç dalgasının Sayda kentinde ekmek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerinde eksikliğe yol açtığı vurgulandı.

200 BİN LÜBNANLI YERİNDEN EDİLDİ

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre ise, Ekim 2023'ten 24 Eylül'e kadar yaklaşık 200 bin kişinin Lübnan'ın güneyinde yerinden edildiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlerin sayısının Ekim 2023'ten 17 Eylül'e kadar 111 bin 656, 17 Eylül - 24 Eylül tarihlerinde ise 90 bin 530 olduğuna dikkat çekildi.

BEYRUT VE KUZEYE GÖÇ SÜRÜYOR

Öte yandan Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor.

İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)