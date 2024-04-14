Ürdün, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası OHAL ilan etti Ürdün, İran’ın İsrail’e başlattığı İHA saldırısının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

AA

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından birçok ülkeden peş peşe adımlar gelmeye devam ediyor.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleket'in bir kaynağa dayandırdığı haberde kısa bir açıklamaya yer verildi.

Ürdün'de OHAL ilanı

Buna göre Ürdün'de hava sahasının geçici olarak kapatılmasının ardından ülke genelinde OHAL ilan edildiği bildirildi.

Ürdün'de birkaç saat öncesinde yapılan açıklamayla "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağı duyurulmuştu.

Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, birkaç saat önce İran'dan çok sayıda İHA ile saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların "saatler sonra" ülkesinin hava sahasına yaklaşmasının beklendiğini açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)