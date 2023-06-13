Ürdün ordusu Suriye'den gelen uyuşturucu yüklü drone düşürdü Ürdün ordusu, Suriye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ülkeye uyuşturucu madde taşınması girişiminin engellendiğini duyurdu.

AA

Ürdünn ordusu İnsansız Hava Aracı ile uyuşturucu sevkiyatına ilişkin ibr açıklamada bulundu.

Suriye’den geldiği belirtilen bir dronenin ülkenin kuzey sınırından geçmeye çalıştığı sırada imha edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ülkenin kuzey sınırında tespit edilen insansız hava aracının uyuşturucu taşıdığı aktarıldı.

500 gram uyuşturucu madde yakalandı

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, sınır muhafızlarının bölgedeki emniyet ve askeri birliklerle Suriye topraklarından dron aracılığıyla Ürdün'e uyuşturucu geçirme girişimini tespit ettiği ifade edildi.

Ürdün topraklarında düşürülen dronda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

Kaçakçılık olaylarıyla sık sık karşılaşılıyor

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.