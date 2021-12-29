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    Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga anı

    Anayasaya yeni ibarenin eklenmesiyle ilgili tartışma kavgaya dönüştü. Vekiller, yumruklarla birbirlerine saldırdı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 08:32
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    Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga anı

    Ürdün Parlamentosu’nda milletvekilleri kavgaya tutuştu.

    Parlamentoda yapılan oturumda, "Kanun önünde Ürdünlüler eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" ibaresinin "Kanun önünde Ürdünlü erkekler ve kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" şeklinde değiştirilmesi tartışmaya yol açtı.

    "ÜRDÜNLÜ KADINLAR" TARTIŞMASI

    Milletvekilleri arasındaki tansiyon, anayasanın 6.maddesine, "Ürdünlü kadınlar" bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi.

    Çıkan tartışma, bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Öfkeli vekillerin sakinleşmemesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi.

    Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga anı ViDEO

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükselirken, oturumun ertelenmesi kararlaştırıldı.

    Mevcut ibarenin, Arapça dil bilgisinden dolayı "Kanun önünde Ürdünlü erkekler eşittir" şeklinde anlaşıldığına dikkat çekiliyor.

    Ürdün Parlamentosu nda yumruklu kavga anı #1

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