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- Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga anı
Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga anı
- İHA
- 29.12.2021 - 08:19
- Güncelleme : 29.12.2021 - 08:32
Ürdün Parlamentosu’nda milletvekilleri kavgaya tutuştu.
Parlamentoda yapılan oturumda, "Kanun önünde Ürdünlüler eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" ibaresinin "Kanun önünde Ürdünlü erkekler ve kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" şeklinde değiştirilmesi tartışmaya yol açtı.
"ÜRDÜNLÜ KADINLAR" TARTIŞMASI
Milletvekilleri arasındaki tansiyon, anayasanın 6.maddesine, "Ürdünlü kadınlar" bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi.
Çıkan tartışma, bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Öfkeli vekillerin sakinleşmemesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi.
Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga anı ViDEO
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükselirken, oturumun ertelenmesi kararlaştırıldı.
Mevcut ibarenin, Arapça dil bilgisinden dolayı "Kanun önünde Ürdünlü erkekler eşittir" şeklinde anlaşıldığına dikkat çekiliyor.