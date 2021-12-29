Anayasaya yeni ibarenin eklenmesiyle ilgili tartışma kavgaya dönüştü. Vekiller, yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Ürdün Parlamentosu’nda milletvekilleri kavgaya tutuştu.

Parlamentoda yapılan oturumda, "Kanun önünde Ürdünlüler eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" ibaresinin "Kanun önünde Ürdünlü erkekler ve kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" şeklinde değiştirilmesi tartışmaya yol açtı.

"ÜRDÜNLÜ KADINLAR" TARTIŞMASI

Milletvekilleri arasındaki tansiyon, anayasanın 6.maddesine, "Ürdünlü kadınlar" bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi.

Çıkan tartışma, bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Öfkeli vekillerin sakinleşmemesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi.

Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga anı ViDEO

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükselirken, oturumun ertelenmesi kararlaştırıldı.

Mevcut ibarenin, Arapça dil bilgisinden dolayı "Kanun önünde Ürdünlü erkekler eşittir" şeklinde anlaşıldığına dikkat çekiliyor.