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    Ürdün: Suriye'den sızma ve silah kaçakçılığı girişimini engelledik

    Orta Doğu ülkesinden yapılan açıklamada, ülkeye girmeye çalışanların yakalandığı belirtildi.
    • 31.05.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:58
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    Ürdün: Suriye'den sızma ve silah kaçakçılığı girişimini engelledik

    Suriye'den Ürdün'e yönelik sızma ve silah kaçakçılığı girişiminde bulunuldu.

    Konuyla ilgili açıklamayı Ürdün ordusu yaptı.

    Ordunun yazılı açıklamasında, "Sabah saatlerinde Kuzey Askeri Bölgesi'nin bir cephesinde angajman kuralları uygulandı.

    Ürdün ordusu: Yakalandılar

    Operasyon sonucu kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışanlar yakalandı, beraberindeki silah ve mühimmatlara el konuldu. Sızma girişiminde bulunanlardan biri yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

    Sızma girişiminde bulunanların ve el konuların silahların ilgili makamlara nakledildiğine işaret edilen açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi.

    Sınırda yaşanan çatışmalar

    Ürdün'ün Suriye ile sınır bölgesinde son zamanlarda güvenlik güçleri ve kaçakçılarla yaşanan çatışmalarda biri subay olmak üzere bazı askerler hayatını kaybetmişti.

    Ürdün ordusu, olayların ardından angajman kurallarını değiştirmeye yönelmişti.

    Ürdün: Suriye den sızma ve silah kaçakçılığı girişimini engelledik #1

    Yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimi

    AA'nın haberine göre; Ürdün, geçen yıllarda özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine tanık oldu.


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