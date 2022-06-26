Ürdün'de kolları olmadan mozaik sanatı yapıyor

Ürdün'de yaşayan Rahmet Hayrullah kolları olmadığı için ayaklarıyla yaptığı mozaik sanatıyla kendisine hayran bırakıyor.

Ürdün'de içinde bulunduğu duruma takılmadan ve hayata küsmeden çabalamaya devam eden 36 yaşındaki Rahmet Hayrullah, birbirinden güzel mozaik eserler üretiyor.

Mozaiğe başlama hikayesini anlatan Hayrullah, doğduğunda ailesinin engelli oluşunu şükürle karşıladığını ve babasının özellikle ona Rahmet adı verdiğini söyledi.

Engelliler için açılmış kursa kaydoldu

"Annem bana ayaklarımı kullanmayı öğretti, bana bir şeyler verir, parmaklarımın arasına koyar, beni uzaktan izlerdi." diyen Rahmet, yavaş yavaş ayaklarını kullanmaya alıştığını, daha sonra engelliler için açılmış bir merkeze kaydolduğunu ve burada büyük ilerleme gösterdiğini kaydetti.

Birçok devlet kurumuna yardım için gittiklerini ancak taleplerinin reddedildiğini belirten Hayrullah, "20 yıl önce uydu kanallarından birine çıktım. Suudi Arabistan Prensi Nayif bin Abdülaziz hikayemi izlemiş, bizimle iletişime geçti ve bir miktar para bağışladı. Biz de onunla bir arsa satın aldık ve üzerine bir ev inşa ettik." ifadelerini kullandı.

"Hac görevimi yerine getirdim"

Hayrullah, "Ayrıca bana protez takılmasını sağladı. Bunun için ABD'ye gittim ve 3 ay sonra protezlerimle Ürdün'e döndüm." diye konuştu.

Suudi Prens'in kendisine umre ve hac sözü de verdiği söyleyen Hayrullah, "Prens sözünü tuttu ve ben hac görevimi yerine getirdim. Ancak hac sırasında protezlerim beni yorduğu için valizime koydum ancak ne yazık ki valiz çalındı ve o günden sonra da bir daha protezim olmadı." dedi.

Ürdünlü genç kadın, ayağıyla yiyip, içtiği için önceden insanların bakışlarından kendisinden kaçmak istediklerini hissettiğini söyledi.

"Yaptığım şeyin sağlıklı insanlar tarafından bile yapılamayacağını söylediler"

Hayrullah, 2018 yılında 13 günlük bir mozaik kursuna yazıldığını ve kendilerinden kurs süresince bir mozaik hazırlamaları istendiğini belirtti.

İlk deneyiminden gururla söz eden Hayrullah, "Eğitim sırasında 3 mozaik panel tasarlamayı başardım ve onlar da yaptıklarıma şaşırdı. Kurs organizatörleri, yaptığım şeyin sağlıklı insanlar tarafından dahi yapılamayacağını söyledi ve birincilikle tamamladım kursu." diye konuştu.

AA'nın haberine göre Hayrullah, "Katılımcılar için bir mezuniyet töreni yapıldı ve herkes beni ayakta alkışladı, bundan çok mutlu oldum. Yeni işimden memnunum. Birkaç hafta önce şehirdeki bir mozaik uzmanı benimle iletişime geçerek çeşitli mozaik panellerin üretiminde onlarla çalışmamı istedi." dedi.