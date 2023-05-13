İHA
Ürdün'de yaşanılan kazanın şiddeti kameraya yansıdı..
Başkent Amman’ın Wadi El-Seer bölgesinde seyir halindeki bir minibüs, yol kenarında park halinde olan araca çarptı.
Minibüs daha sonra kaldırımdaki yayaları ezerken, çevredekiler hemen yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla soruşturma başlatıldı.