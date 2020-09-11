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    Ürdün'de patlama meydana geldi

    Ülkenin orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi.
    • AA
    • 11.09.2020 - 04:56
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    Ürdün'de patlama meydana geldi

    El-Gad gazetesinin, ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, Zerka'ya bağlı El-Gabavi bölgesinde orduya ait topçu kampında büyük bir patlama meydana geldiği, güvenlik güçlerinin patlama sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

    AÇIKLAMA YAPILMADI

    Sosyal medyada, henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin çok sayıda görüntü yer aldı.

    Söz konusu patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

    Ürdün de patlama meydana geldi #1

    Ürdün de patlama meydana geldi #2

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