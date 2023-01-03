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    Ürdün'de sel felaketi: Otobüsün üzerinde yardım beklediler

    Ürdün'de meydana gelen selde devrilen otobüsün üzerine çıkan yolcular kurtarılmayı bekledi.
    • 03.01.2023 - 23:55
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    Ürdün'de sel felaketi: Otobüsün üzerinde yardım beklediler

    Ürdün'de etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel meydana geldi.

    Başkent Amman’ın güneyinde Dabaa bölgesinde Çöl Otoyolu’nda sel nedeniyle yolcu otobüsü devrildi.

    Otobüsteki yolcular sel sularının ortasında mahsur kalırken, devrilen otobüsün üzerine çıkarak yardım bekledi.

    22 kişi kurtarıldı

    Yetkililer, otobüsteki 22 kişinin kurtarıldığı bildirerek, tüm yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

    İHA'nın haberine göre görgü tanıkları, otobüs şoförünün sele rağmen yolda ilerlemeye devam ettiğini ve akıntı nedeniyle otobüsün derilerek sürüklendiğini ifade etti.

    Ürdün de sel felaketi: Otobüsün üzerinde yardım beklediler #1


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