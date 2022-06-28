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    Ürdün'de tank patlaması: 12 ölü 251 yaralı

    Ürdün'ün liman kenti Akabe'de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi de yaralandı.
    • 28.06.2022 - 02:11
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    Ürdün'de tank patlaması: 12 ölü 251 yaralı

    Ürdün’ün Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu tankın düşerek patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı ve yaralı sayısı arttı.

    12 kişi can verdi, 251 kişi yaralandı

    Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada can kaybının 12'ye, yaralı sayısının ise 251’e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, yaralıların hastanelere tahliye edildiği ve bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilerek, uzmanların bölgede olduğu belirtildi. Açıklamada, patlamanın yaşandığı tankın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

    Yerel bir sağlık yetkilisi olan Dr. Jamal Obeidat, bölge halkından evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını istedi. Patlamanın yaşandığı limana en yakın yerleşim bölgesinin 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

    Ürdün'de tank patlaması: 12 ölü 251 yaralı - VİDEO

    Ürdün de tank patlaması: 12 ölü 251 yaralı #1

    Ürdün de tank patlaması: 12 ölü 251 yaralı #2

    Ürdün de tank patlaması: 12 ölü 251 yaralı #3


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