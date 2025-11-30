Ürdün'den Gazze değerlendirmesi: Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından "Gazze" açıklaması...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'da Japonya Dışişleri Bakanı'nın özel danışmanı ve Gazze'nin yeniden imarı dosyasından sorumlu yetkili Takeshi Okubo ile bir araya geldi.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Safedi, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm maddelerinin uygulanması ve Gazze'ye derhal ve yeterli miktarda insani yardım girişinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi ve Gazze'nin yeniden imarına başlanması gerektiğini vurgulayan Safedi, istikrarın ancak iki devletli çözüm temelinde kapsayıcı ve adil barışla tesis edilebileceğini kaydetti.

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının ana maddeleri arasında karşılıklı esir takası yapılması, İsrail ordusunun Sarı Hat'ta çekilmesi, Gazze'ye her gün yaklaşık 600 yardım tırının girmesi yer alıyordu.

Anlaşmanın ikinci aşamasının en önemli maddesi ise Gazze'nin yeniden imarından oluşuyor. İsrail ise ikinci aşamanın başlaması için önce Gazze'deki tüm esirlerin teslim edilmesini talep ediyor. Hayattaki tüm esirler teslim edilmiş olsa da İsrail Gazze'de hala 2 esirin cesedinin bulunduğunu ifade ediyor.

İsrail, esirlerin cesetlerinin bulunması için gerekli ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişini sekteye uğratarak bölgenin imar sürecine geçilmesini de engellemiş oluyor.