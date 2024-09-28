Ürdün'den 'İsrail' açıklaması: Filistin varlığını yok etmeyi hedefliyor İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'e yönelik "İlaç ve umutlarından mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda onları insanlıklarından da soyutladı" açıklamasında bulundu.

AA

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 79. Oturumu kapsamında gerçekleştirilen Orta Doğu konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dünkü açık oturumunda konuştu.

Burada İsrail'e yönelik açıklamalarda bulunan Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının amacının Filistin varlığını yok etmek olduğunu bildirdi.

"ONLARI İNSANLIKLARINDAN DA SOYUTLADI"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının, Filistin topraklarındaki Filistin varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen "nefretin vahşi bir tezahürü" ve "etnik temizlik savaşı" olduğunu bildirerek şöyle dedi:

İsrail hükümeti, sadece Filistinli çocukları öldürmekle, evlerini yıkmakla ve onları yiyecek, ilaç ve umutlarından mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda onları insanlıklarından da soyutladı.

"BARIŞI REDDEDİP SAVAŞI SEÇTİ"

Safedi, İsrail hükümetinin halkına "çevresinin onu yok etmek isteyenlerle dolu olduğunu" iddia ederek yalan söylediğini belirtip, Tel Aviv'in "barışı reddedip savaşı seçtiğini" ifade etti.

Son olarak, Safedi, "Filistin halkının tarihi vatanlarından ülkemize tehcirine izin vermeyeceğiz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)