Ürdün'den İsrail'e Filistin uyarısı: Öldürerek güvende kalamazsınız Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail, Filistinlileri öldürerek kesinlikle güvende kalamaz" dedi. Safedi, iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

AA

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin konusunda İsrail'i uyardı.

Safedi, Amman'da Portekiz ve Slovenya'dan dışişleri bakanları Joao Gomes Cravinho ve Slovenya Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Görüşmenin ardından konuşan Safedi, İsrail'in kendi politikalarıyla uyuşmayan herkese saldırdığını, Tel Aviv'in kanunlar üstü olmasının mümkün olmadığını belirtti.

"İsrail, Filistinlileri öldürerek kesinlikle güvende kalamaz"

Son 10 sene içinde 2023'ün Filistinliler için "en kanlı yıl" olduğunu vurgulayan Safedi, "İsrail, Filistinlileri öldürerek kesinlikle güvende kalamaz, güvenlik ancak iki devletli çözümle gerçekleşir." dedi.

Çatışmalara insani ara sürecinde Gazze'ye yardım girişi konusuna ilişkin ise Safedi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki çalışmaları için günlük 800 tır yardım girişi sağlanması gerektiğini vurguladı.

Safedi ayrıca uluslararası topluma "Batı Şeria'da Filistinlilere karşı düzenlenen saldırılara mutlaka dikkat edilmesi" çağrısında bulundu.

"Gazze halkının kovulması çözüm değil"

Öte yandan Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanmasına tepki göstererek, "Batı Şeria ve Gazze tek coğrafi bütündür." dedi.

Bölgedeki gerilimin sonlandırılması için tek yolun diplomatik ve siyasi çözüm olduğuna dikkati çeken Cravinho, "Gazze halkının Gazze Şeridi'nden kovulması kesinlikle çözüm olmayacağı gibi durumların daha da kötüye gitmesine neden olacak" diye konuştu.

Sürekli ateşkes için çabalar devam ediyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ise Gazze'de sürekli bir ateşkes için yoğun görüşmeler olduğunu belirtti.

Fajon, ülkesinin Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini aktardı.

Portekiz ve Slovenya dışişleri bakanları Filistin, İsrail, Ürdün ve Mısır'ı kapsayan iki günlük resmi ziyaretlerine dün başlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)