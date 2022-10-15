Ürdün’den Türkiye’ye taziye mesajı

Madene ocağında yaşanan maden faciasına yönelik, Dışişleri Bakanlığı tarafından taziye mesajı yayınlandı.

Ürdün’den, Bartın’da yaşanan maden faciasına ilişkin taziye mesajı geldi…

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Ailelere taziyelerini ilettiler

AA’nın haberine göre; açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 28 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bartın'daki maden faciasında ölü sayısı 28'e yükseldi HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ