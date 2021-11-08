Ursula von der Leyen: Belarus, insanların hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son olarak Polonya'da meydana gelen düzensiz göçün ardından, "Belarus, insanların hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçmeli" dedi.

Polonya ve Belarus'ta meydana gelen göç krizi AB'yi harekete geçirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaz aylarından bu yana Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğünün Polonya’ya sınırı olan Grodno şehrinde yaşanması sonrası açıklama yaptı.

"BELARUS, İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAKTAN VAZGEÇMELİ"

"Belarus, insanların hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçmeli. Göçmenlerin siyasi amaçlar için Belarus tarafından araç olarak kullanılması kabul edilemez" ifadesini kullanan von der Leyen, AB'ye bu şekilde yapılan baskının işe yaramayacağını belirtti.

Polonya, Letonya ve Litvanya'nın başbakanları ile konuşarak AB'nin dayanışmasını dile getirdiğini ve bu ülkeleri nasıl destekleyeceğini ele aldığını bildiren von der Leyen, şunları kaydetti:

BELARUS'A YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

"Üye ülkelere, bu hibrid saldırının sorumlusu olan Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylamaları çağrısında bulunuyorum. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile koordinasyon içinde, kendi vatandaşlarının Belarus makamlarının kurduğu tuzağa düşmesini önleyecek şekilde hareket etmelerini sağlamak için kaynak ve transit ülkeleri ziyaret edecek.

AB, özellikle kara listeye alma yolu da dahil olmak üzere insan kaçakçılığında etkin olan üçüncü ülke hava yolu şirketlerine nasıl yaptırım uygulanacağını da inceleyecek"

Von der Leyen, ayrıca Birleşmiş Milletler ile insani bir krizin ortaya çıkmasını önlemenin ve göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmelerinin yollarını da araştıracaklarını bildirdi.

AB, BELARUS'TAKİ SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAMIŞTI

AB ile Belarus arasındaki gerginlik Ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından artmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıkladı.

AB, seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesi dışında Belarus'ta muhalefete baskı uygulandığını belirterek bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.

AB, BELARUS'U GÖÇMENLER ÜZERİNDEN SUÇLAMIŞTI

AB ülkeleri ayrıca 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle Belarus havayolu şirketlerine AB hava sahasını kapattı.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden göçmenleri getirerek AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndermek, "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birlik'i bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.