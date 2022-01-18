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    Uruguay’da sel felaketi: Araçlar sular altında kaldı

    Uruguay'da şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde onlarca araç sel sularının arasında kayboldu.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 12:34
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    Uruguay’da sel felaketi: Araçlar sular altında kaldı

    Uruguay’ın başkenti Montevideo’da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sele neden oldu.

    Su baskınlarının yaşandığı Montevideo’da evlerin elektriği kesildi.

    ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

    Onlarca araç ise  sular altında kalarak sürüklendi.

    Yaklaşık bir saat etkili olan yağış miktarının, kentin bir aylık yağış ortalamasından daha fazla olduğu da öğrenildi.

    YAĞIŞLAR TARİHİ SINIRI AŞTI

    Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse, sel nedeniyle şu an için can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Başkentteki yağmurların Entegre Acil Müdahale Sistemini etkinleştirdiğini ifade eden Cosse, yağışların tarihi sınırı aştığını da sözlerine ekledi.

    Cosse, selden etkilenen ailelerin sayısı ile maddi hasar hakkında bilgi vermezken, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını da belirtti. Cosse yaşanan sel felaketinin, yağmur suyunu kanalizasyon yoluyla tahliye eden drenaj sisteminin bir ayda akan suyu bir saatte toplamaya hazır olmamasından dolayı kaynaklandığını ifade etti.

    Uruguay’da sel suları araçları yuttu

    Uruguay’da sel felaketi: Araçlar sular altında kaldı #1

    Uruguay’da sel felaketi: Araçlar sular altında kaldı #2

    Uruguay’da sel felaketi: Araçlar sular altında kaldı #3


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