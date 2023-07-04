Üst düzey NATO askeri yetkilisi Bauer uyardı: Rusya'yı asla hafife almayın Amiral Bauer, "Rusların yeniden kurulacağından eminiz" dedi. NATO yetkilisi, plan yaparken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından önceki durumunu dikkate almaları gerektiğini kaydetti.

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NATO, Rus ordusunun yeniden "geri dönüş" yapacağını varsayarak birtakım planlar üzerinde çalışıyor.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın kara kuvvetlerinin büyük bir kısmının Ukrayna'da savaşmasına rağmen, bu ülkenin kuvvetlerinin tehdit olmaya devam ettiğine inandığını söyledi.

"Rusların yeniden kurulacağından eminiz"

Bauer, konuşmasında şunları söyledi:

Rusların yeniden kurulacağından eminiz. Bu nedenle planlar, Rus ordusunun gerçek durumu üzerine değil, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmadan önceki durumu üzerine inşa ediliyor.

"Savaştan dersler çıkaracaklar"

Bauer, Rusya'nın "bu savaştan dersler çıkaracağını" ve NATO'nun "onları ciddi bir tehdit olarak görmeye devam edeceğini" dile getirdi.

Politico'nun aktardığına göre, bu dersler, nükleer yeteneklere ek olarak deniz, hava ve uzayı da kapsıyor.

"Asla hafife almamalıyız"

Aynı NATO yetkilisi, "Tarihte birkaç kez gösterdikleri gibi, Rusları ve geri gelme yeteneklerini asla hafife almamalıyız." diye ekledi.

NATO'nun yeni planları

Önümüzdeki salı ve çarşamba, NATO askeri ittifakının liderleri Vilnius'ta toplanacak.

NATO'nun yeni askeri planları hakkında konuşan Bauer, zirvenin uzun bir uygulama sürecinin başlangıcı olacağının altını çizdi.