Uydu görüntüleri, büyük saldırı öncesi Rus savunmasını gözler önüne serdi Rusya, büyük ölçekli saldırıya hazırlanan Ukrayna'ya karşı kolları sıvadı. Hendekler ve siperlerin kazandığı noktalar uzaydan görüntülendi.

ensonhaber.com

Rus güçlerine yönelik geniş çaplı saldırı planları hazırlayan Ukrayna, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Askerlerin eğitimleri devam ederken, Batı'dan peş peşe askeri destek paketleri açıklanıyor.

Beklenen büyük saldırının, Ukrayna için çok önemli bir sınav olacağı belirtiliyor. Zira Kiev yönetimi, Batı'dan aldığı silahlarla savaş alanında önemli kazanımlar elde edebileceğini ispatlamanın peşinde.

İngiltere merkezli BBC, yüzlerce uydu görüntüsünü inceleyerek, ekim ayından bu yana Ukrayna'nın güneyinde kazılan önemli siperler ve diğer tahkimatlarda bazı kilit noktaları belirledi.

Belirlenen dört konum, Rusya'nın karşı saldırıdan ne beklediği ve Ukrayna kuvvetlerinin hangi savunmalarla karşılaşabileceği konusunda ipuçları veriyor.

1- Kırım'ın batı kıyısı

2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım, eskiden sahile kıyısı olan tatil köyleriyle biliniyordu.

25 kilometre boyunca uzanan sahil şeridi artık şezlong ve şemsiyeler yerine Rus birliklerinin kurduğu savunma yapılarıyla dolu.

2- Tokmak

Tokmak şehri, ülkenin güneydoğusunda, Ukrayna kuvvetlerinin Kırım'ı Rusya'nın elindeki diğer bölgelerden ayırmak için kullanmak isteyebileceği önemli bir güzergah üzerinde konumlanıyor.

Şehrin adeta askeri kaleye dönüştürülmesi için Ukraynalı sivillerin taşındığına dair haberler var. Bunun, askerlere erzak erişimi ve geri çekilmek üzere üs sağlayacağı belirtiliyor.

3- E105 kara yolu

Tokmak'ın batısındaki E105 ana karayolunun 35 kilometrelik bölümü boyunca anti-tank hendekleri ve siperler görülüyor.

E105, güneyde Rus kontrolündeki Melitopol'u kuzeydeki Harkiv kentine bağlıyor ve stratejik açıdan önemli.

4- Rivnopil, Mariupol'un kuzeyi

Mariupol Limanı, doğuda Rus saldırısı altındaki bölgeler ile güneyde Kırım arasında stratejik bir konuma sahip. Şehir, savaş boyunca direnişin sembollerinden biri haline geldi.

Mariupol'un yaklaşık 55 kilometre kuzeyindeki Rivnopil köyünün yakınında yer alan her dairesel siperin ortasında, muhtemelen topçuları korumak veya silahları sabitleştirmeko üzere toprak tümsekler yer alıyor.